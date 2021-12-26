"Манчестер Юнайтед" нашел замену де Хеа

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Вчера 21:17

Вратарь "Астон Виллы" Эмилиано Мартинес попал в сферу интересов "Манчестер Юнайтед", передает "Чемпионат".

"Манкунианцы" рассматривают аргентинского вратаря в качестве потенциальной замены испанцу Давиду де Хеа. 

Отмечается, что скауты клуба несколько раз наблюдали за игрой 29-летнего вратаря. Они считают, что он может стать будущим первым номером.

Что касается де Хеа, который сейчас является основным вратарем "Манчестер Юнайтед", он может покинуть клуб до истечения контракта в 2023 году. Если такое произойдет, то боссы клуба рассмотрят покупку Мартинеса.

В нынешнем сезоне Мартинес, который летом стал обладателем Кубка Америки в составе Аргентины, провел 16 матчей в АПЛ, в которых пропустил 22 гола и пять раз сыграл на ноль.

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Метки:
Манчестер Юнайтед Футбольные трансферы АПЛ


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