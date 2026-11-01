"Манчестер Юнайтед" хочет усилить атаку форвардом сборной Франции

Нападающий "Кристал Пэлас" и сборной Франции Жан-Филипп Матета может продолжить карьеру в "Манчестер Юнайтед".

Об интересе английского гранда к французскому форварду сообщил инсайдер Николо Скира в социальных сетях. По информации журналиста, манкунианцы внимательно следят за ситуацией вокруг 29-летнего футболиста в преддверии зимнего трансферного окна.

Одним из факторов, который может поспособствовать переходу, является контрактная ситуация игрока: соглашение Матета с лондонским клубом рассчитано до лета следующего года, а переговоры о продлении пока не привели к результату.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги француз провел четыре матча, в которых успел получить красную карточку.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего составляет 30 миллионов евро.