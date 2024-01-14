"Манчестер Юнайтед" хочет подписать Винисиуса из "Реала"

Новости спорта Футбол Англия
Вчера 22:30
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Вингер "Реала" Винисиус Жуниор попал в сферу интересов "Манчестер Юнайтед", переход бразильца зависит от решения Килиана Мбаппе. 

По информации Fichajes, переход 23-летнего бразильца из "Реала" возможен в связи с потенциальным трансфером Килиана Мбаппе, поскольку они занимают одну и ту же позицию на поле.

 Также сообщается, что в услугах игрока заинтересованы "Манчестер Сити" и "ПСЖ".

В нынешнем сезоне Винисиус провел 15 матчей за "Реал" во всех турнирах, забил шесть мячей и сделал четыре голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 150 миллионов евро.

Метки:
Манчестер Юнайтед Реал Мадрид

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