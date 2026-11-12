"Манчестер Юнайтед" договорился с известным тренером после ухода Кэррика

Стало известно, кто сменит англичанина Майкла Кэррика на посту главного тренера футбольного клуба "Манчестер Юнайтед", передают Vesti.kz.

Как сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг, им станет аргентинский специалист Маурисио Почеттино, возглавляющий сборную США.

Отмечается, что устная договоренность достигнута на 100 процентов. Сроки контракта ещё согласовываются. МЮ готов активировать пункт об отступных в размере девять миллионов евро.

Ожидается, что Почеттино возглавит английский клуб после матчей сборной США против Гаити во время перерыва на игры сборных. Финальные детали ещё улаживаются. В остальном переход согласован всеми сторонами.

Майкл Кэррик. Фото: Depositphotos/operations@newsimages.co.uk©

Напомним, что сегодня, 12 ноября, МЮ объявил об отставке Кэррика, занимавшего свой пост с января этого года.

МЮ занимает 18-е место в таблице АПЛ, набрав восемь очков после десяти матчей. Следующую игру в чемпионате манкунианцы проведут на выезде с "Ливерпулем" 22 ноября.