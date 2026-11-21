"Манчестер Сити" не сумел обыграть "Фулхэм" в матче 11-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась вничью со счётом 1:1, сообщают Vesti.kz.

Лондонцы открыли счёт на 16-й минуте благодаря голу Родриго Муниса. Однако после перерыва Эллиот Андерсон восстановил равновесие, отличившись на 58-й минуте.

Защитник сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов отыграл весь матч целиком.

После этой встречи "Манчестер Сити" набрал 22 очка и сохранил третью позицию в турнирной таблице АПЛ. "Фулхэм" с 11 баллами располагается на 14-м месте.

В следующем туре, который состоится 29 ноября, команда встретится с "Арсеналом", а лондонский клуб сыграет с "Борнмутом".