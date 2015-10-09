"Манчестер Сити" с Хусановым повторил рекорд "Ливерпуля"

"Манчестер Сити" разгромил "Эксетер" в матче третьего раунда Кубка Англии, сообщают Vesti.kz.

Встреча завершилась со счётом 10:1.

По данным OptaJoe, "Манчестер Сити" стал первым английским клубом высшего дивизиона, который забил 10 и более голов в одном матче во всех соревнованиях с тех пор, как "Ливерпуль" победил "Фулхэм" со счётом 10:0 в Кубке лиги в сентябре 1986 года. В Кубке Англии такой результат не повторялся с февраля 1960 года, когда "Тоттенхэм" обыграл "Крю" 13:2.

Отметим, что защитник сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов вышел в стартовом составе "Сити" и отыграл весь матч.

