Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Англия
Сегодня 08:47
 

"Манчестер Сити" с Хусановым повторил рекорд "Ливерпуля"

  Комментарии

Поделиться
"Манчестер Сити" с Хусановым повторил рекорд "Ливерпуля" ©x.com/ManCity

"Манчестер Сити" разгромил "Эксетер" в матче третьего раунда Кубка Англии, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

"Манчестер Сити" разгромил "Эксетер" в матче третьего раунда Кубка Англии, сообщают Vesti.kz.

Встреча завершилась со счётом 10:1.

По данным OptaJoe, "Манчестер Сити" стал первым английским клубом высшего дивизиона, который забил 10 и более голов в одном матче во всех соревнованиях с тех пор, как "Ливерпуль" победил "Фулхэм" со счётом 10:0 в Кубке лиги в сентябре 1986 года. В Кубке Англии такой результат не повторялся с февраля 1960 года, когда "Тоттенхэм" обыграл "Крю" 13:2.

Отметим, что защитник сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов вышел в стартовом составе "Сити" и отыграл весь матч.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Севилья   •   Регулярный чемпионат, мужчины
13 января 01:00   •   не начат
Севилья
Севилья
(Севилья)
- : -
Сельта
Сельта
(Виго)
Кто победит в основное время?
Севилья
Ничья
Сельта
Проголосовало 0 человек

Реклама

Живи спортом!