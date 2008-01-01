"Манчестер Сити" разгромил "Арсенал" и вышел в полуфинал Кубка английской лиги

"Манчестер Сити"
обыграл "Арсенал"
в рамках 1/4 финала Кубка английской лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz
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Встреча прошла в Лондоне на стадионе "Эмирейтс" и завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. У победителей отличились Габриэл Жезус (3-я минута), Рияд Махрез (54-я), Фил Фоден (59-я) и Эмерик Ляпорт (73-я). У проигравших один мяч отыграл Александр Ляказетт (31-я).
Как итог, "Манчестер Сити" прошел в полуфинал, куда также отобрался "Брентфорд", переиграв дома "Ньюкасл" (1:0).
Сегодня, 23 декабря, определялся и другие полуфиналисты в матчах "Эвертон" - "Манчестер Юнайтед" и "Сток Сити" - "Тоттенхэм".