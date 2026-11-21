"Манчестер Сити" назвал состав на матч с "Фулхэмом" в рамках 11-го тура английской Премьер-лиги, сообщают Vesti.kz.

Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по казахстанскому времени.

С первых минут на поле появится защитник сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов.

Стартовый состав "Манчестер Сити":

Доннарумма, Хусанов, Гехи, Диаш, О’Райли, Андерсон, Буадди, Ндиайе, Фоден, Доку и Холанд.

Перед началом тура "Манчестер Сити" с 21 очком располагается на третьей строчке турнирной таблицы АПЛ. Лидирует лондонский "Арсенал", в активе которого 27 баллов.