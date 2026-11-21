"Манчестер Сити" прервал впечатляющую победную серию в противостоянии с "Фулхэмом", сообщают Vesti.kz.

В домашнем матче 11-го тура английской Премьер-лиги команда не смогла добиться успеха, завершив встречу со счётом 1:1.

Примечательно, что последний раз "горожане" теряли очки в матче с лондонцами ещё 18 сентября 2011 года.

После этого "Манчестер Сити" одержал 20 побед подряд во всех турнирах в очных встречах с "Фулхэмом". Теперь эта серия осталась в прошлом.

В следующем туре АПЛ команда сыграет на выезде с лондонским "Арсеналом". Встреча состоится в воскресенье, 29 ноября, и начнётся в 21:30 по казахстанскому времени.