"Манчестер Сити" предрекли победу в чемпионской гонке АПЛ

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл высказался о чемпионской гонке в АПЛ.

На данный момент турнирную таблицу возглавляет "Арсенал", опережающий идущий вторым "Манчестер Сити" на пять очков.

"У "Арсенала" всегда были трудности в заключительных частях прошлых сезонов. Самый свежий пример - предыдущая кампания.

Вот почему "Манчестер Сити" выигрывает АПЛ – лондонцы начнут паниковать, когда дойдёт до последних 10 матчей. Появится беспокойство, усилится давление. Их победа станет невероятным достижением, но они не привыкли к таким ситуациям, как "Сити".

У "Арсенала" много эмоций, а для этого еще рано. Так праздновать, когда впереди еще половина пути. Это нехорошо. Эти эмоции - это негативная сторона в плане погони за титул", - цитирует Невилла "Чемпионат".