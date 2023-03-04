"Манчестер Сити" предрекли победу в чемпионской гонке АПЛ

Новости спорта Футбол Англия
Сегодня 13:18
©mancity.com

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл высказался о чемпионской гонке в АПЛ.

На данный момент турнирную таблицу возглавляет "Арсенал", опережающий идущий вторым "Манчестер Сити" на пять очков.

"У "Арсенала" всегда были трудности в заключительных частях прошлых сезонов. Самый свежий пример - предыдущая кампания.

Вот почему "Манчестер Сити" выигрывает АПЛ – лондонцы начнут паниковать, когда дойдёт до последних 10 матчей. Появится беспокойство, усилится давление. Их победа станет невероятным достижением, но они не привыкли к таким ситуациям, как "Сити".

У "Арсенала" много эмоций, а для этого еще рано. Так праздновать, когда впереди еще половина пути. Это нехорошо. Эти эмоции - это негативная сторона в плане погони за титул", - цитирует Невилла "Чемпионат".

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 25 19 3 3 56-23 60
2 Манчестер Сити 25 17 4 4 64-25 55
3 Манчестер Юнайтед 24 15 4 5 41-28 49
4 Тоттенхэм Хотспур 25 14 3 8 46-35 45
5 Ньюкасл Юнайтед 23 10 11 2 35-15 41
6 Ливерпуль 24 11 6 7 40-28 39
7 Фулхэм 25 11 6 8 36-31 39
8 Брайтон энд Хов Альбион 22 10 5 7 39-29 35
9 Брентфорд 23 8 11 4 37-30 35
10 Челси 24 8 7 9 23-25 31
11 Астон Вилла 24 9 4 11 30-38 31
12 Кристал Пэлас 24 6 9 9 21-31 27
13 Ноттингем Форест 24 6 7 11 18-42 25
14 Лестер Сити 24 7 3 14 36-42 24
15 Вулверхэмптон Уондерерс 25 6 6 13 18-35 24
16 Вест Хэм Юнайтед 24 6 5 13 23-29 23
17 Лидс Юнайтед 24 5 7 12 29-39 22
18 Эвертон 25 5 6 14 17-36 21
19 Борнмут 24 5 6 13 22-48 21
20 Саутгемптон 24 5 3 16 19-41 18

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Метки:
АПЛ Манчестер Сити Арсенал Манчестер Юнайтед

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