"Манчестер Сити" повторил худший сценарий 2019 года в АПЛ

"Манчестер Сити" крайне неудачно начал матч десятого тура английской Премьер-лиги против "Ноттингем Форест", пропустив два мяча уже к 18-й минуте встречи, сообщают Vesti.kz.

Такое развитие событий стало историческим антирекордом для манчестерского клуба. Впервые с ноября 2019 года команда оказалась в АПЛ в положении 0:2 уже на столь ранней стадии матча. Тогда в игре с "Ливерпулем" "Сити" пропустил дважды к 13-й минуте.

Отметим, что команда Энцо Марески выиграла семь стартовых матчей сезона подряд, однако затем дважды уступила. Теперь манчестерцы вновь столкнулись с серьёзными трудностями.