"Манчестер Сити" повесил ценник на звёздного полузащитника: его хвалил Зидан

"Манчестер Сити" определился с трансферной стоимостью полузащитника команды Райана Шерки, которым интересуются два европейских гранда, передают Vesti.kz.

"Сити" установил ценник на Шерки

По информации CaughtOffside, возможность трансфера 23-летнего француза рассматривают "Пари Сен-Жермен" и мадридский "Реал". Оба клуба следят за хавбеком и могут выйти с предложением в зимнее трансферное окно.

В "Манчестер Сити" оценивают своего футболиста в 90 миллионов евро.

Игрок подорожал почти втрое

Шерки перешёл в "Сити" в летом 2025 года из "Лиона" за 36,5 миллиона евро. Его контракт с "горожанами" рассчитан до до 2030 года.

В текущем сезоне Шерки принял участие в 13 матчах во всех турниров, забил шесть голов и сделал три результативные передачи. Рыночная стоимость футболиста составляет 110 миллионов евро.

Заслужил похвалы от Зидана

Также Шерки провёл четыре матча за сборную Франции в Лиге наций, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи.

Главный тренер "трёхцветных" Зинедин Зидан высоко оценил игру полузащитника, добавив, что хотел бы играть с ним в одной команде. Наставник отметил, что Шерки выполняет невероятные передачи и его игра может мгновенно приносить пользу команде.

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