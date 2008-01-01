"Манчестер Сити" потерял очки в матче с автоголом против аутсайдера АПЛ

"Манчестер Сити"
сыграл вничью с "Вест Бромвичем"
в 13-м туре чемпионата Англии по футболу
, сообщает корреспондент Vesti.kz
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Встреча проходила в Манчестере на стадионе "Этихад" и завершилась со счетом 1:1. Первыми успеха добились хозяева усилиями Илкая Гюндогана на 30-й минуте. Гости отыгрались на 43-й благодаря рикошету от Рубена Диаша.
После этой игры "Манчестер Сити" с 20 очками расположился на шестом месте из 20-ти, отстав на пять пунктов от лидирующего "Тоттенхэма". А "Вест Бромвич" с семью баллами оказался на предпоследней строчке в турнирной таблице.
В следующем туре, 19 декабря, "Манчестер Сити" сыграет в гостях с "Саутгемптоном", а на следующий день "Вест Бромвич" дома примет "Астон Виллу".