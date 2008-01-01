"Манчестер Сити" потерял очки в матче с автоголом против аутсайдера АПЛ

И отстал от первого места на пять пунктов.

Фото: ФК "Манчестер Сити"©
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Сегодня 13:21
"Манчестер Сити" сыграл вничью с "Вест Бромвичем" в 13-м туре чемпионата Англии по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча проходила в Манчестере на стадионе "Этихад" и завершилась со счетом 1:1. Первыми успеха добились хозяева усилиями Илкая Гюндогана на 30-й минуте. Гости отыгрались на 43-й благодаря рикошету от Рубена Диаша.



После этой игры "Манчестер Сити" с 20 очками расположился на шестом месте из 20-ти, отстав на пять пунктов от лидирующего "Тоттенхэма". А "Вест Бромвич" с семью баллами оказался на предпоследней строчке в турнирной таблице.

В следующем туре, 19 декабря, "Манчестер Сити" сыграет в гостях с "Саутгемптоном", а на следующий день "Вест Бромвич" дома примет "Астон Виллу".
Метки:
Футбол АПЛ Манчестер Сити
Футбол Англия
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Сегодня 13:21
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