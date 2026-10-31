"Манчестер Сити" потерпел историческое поражение: такого ещё не было в АПЛ

"Манчестер Сити" потерпел второе поражение подряд в Английской Премьер-лиге и допустил историческую осечку на своём поле, сообщают Vesti.kz.

Команда Энцо Марески не смогла справиться с "Брайтоном", который впервые в истории увёз победу с "Этихада".

Встреча девятого тура АПЛ завершилась минимальным успехом гостей - 1:0. Судьбу матча решил эпизод на 11-й минуте: после ошибки в обороне мяч оказался у Ясина Аяри, который отправил его в сетку ворот "горожан".

После пропущенного гола хозяева пытались отыграться, однако реализовать свои моменты так и не смогли. Таким образом, "Брайтон" прервал неудачную серию в матчах на поле "Манчестер Сити" и добился первой выездной победы над этим соперником за всю историю противостояния.

Примечательно, что всего за четыре дня до этого команды встречались на "Этихаде" в Кубке английской лиги, где сильнее оказался "Манчестер Сити".

Несмотря на поражение, команда Марески сохранила лидерство в АПЛ. После девяти туров у неё 21 очко. Столько же у "Арсенала", который провёл на один матч меньше. "Брайтон" с 19 баллами располагается на третьей позиции.

В следующем туре, 7 ноября, "Манчестер Сити" сыграет на выезде с "Ноттингем Форест".