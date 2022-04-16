"Манчестер Сити" поборется с "Реалом" за аргентинского футболиста

"Манчестер Сити" проявляет интерес к полузащитнику "Ривер Плейт" Энцо Фернандесу, сообщает "Чемпионат" со ссылкой на Sports Illustrated.

По информации источника, в английском клубе рассчитывают сделать предложение о трансфере 21-летнего аргентинского футболиста и заключить сделку летом. Ранее сообщалось, что интерес к Фернандесу проявляют "Манчестер Юнайтед" и мадридский "Реал".

Действующий контракт Фернандеса с аргентинским клубом рассчитан до декабря 2025 года. В сезоне 2022 года полузащитник принял участие в 5 матчах чемпионата Аргентины, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

Сумма отступных за полузащитника равна 20 миллионам евро, но за 10 дней до закрытия аргентинского трансферного окна сумма вырастет до 25 миллионов.

Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 6,5 миллиона евро.

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