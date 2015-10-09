"Манчестер Сити" пробился в четвертьфинал Кубка английской лиги сезона-2026/27, обыграв "Брайтон энд Хоув Альбион" в серии пенальти, сообщают Vesti.kz.

Встреча на стадионе "Этихад" в Манчестере завершилась со счётом 2:2 в основное время. В серии одиннадцатиметровых ударов точнее оказались хозяева - 4:3.

На 30-й минуте Малик Ялькуе вывел "Брайтон" вперёд, но на 40-й Матео Ковачич восстановил равновесие. Сразу после перерыва, на 47-й минуте, Жоржиньо Рюттер вновь обеспечил преимущество гостям. Однако на 72-й минуте Витор Рейс спас "горожан" от поражения. В итоге судьба путёвки в следующий раунд решилась в серии пенальти, где сильнее оказался "Манчестер Сити".

Добавим, защитник сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов вышел на замену в составе "Манчестер Сити" на 76-й минуте.

Матчи четвертьфинала турнира пройдут в течение недели, начинающейся 14 декабря. "Манчестер Сити" является действующим обладателем трофея: в финале предыдущего розыгрыша команда обыграла лондонский "Арсенал" со счётом 2:0.

Рекорд по количеству побед в Кубке английской лиги принадлежит "Ливерпулю" (десять титулов). Следом идут "Манчестер Сити" (девять) и "Манчестер Юнайтед" (шесть).

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