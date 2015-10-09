Неймар наказан после красной карточки: сколько матчей пропустит форвард

Нападающий "Сантоса" Неймар пропустит три ближайших матча чемпионата Бразилии, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Globo.

34-летний форвард получил двухматчевую дисквалификацию по решению Дисциплинарной комиссии Высшего спортивного суда Бразилии (STJD), вынесенному 28 октября. Ещё одну игру он пропустит из-за перебора жёлтых карточек.

Причиной разбирательства стал эпизод в матче 32-го тура против "Баии", завершившемся со счётом 1:1. Во время перерыва Неймар вступил в перепалку с полузащитником соперника Родриго Нестором, прикрывая рот рукой. В результате конфликта нападающий получил прямую красную карточку.

Таким образом, бразилец не сыграет с "Палмейрасом" (28 октября), "Брагантино" (2 ноября) и "Куритибой" (18 ноября).

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