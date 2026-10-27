Англия
27 октября 20:42

"Манчестер Сити" отпустил Холанда после поражения в АПЛ

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Главный тренер "Манчестер Сити" Энцо Мареска предоставил Эрлингу Холанду и ещё нескольким футболистам три дня отдыха после поражения от "Астон Виллы" со счётом 1:2, сообщают Vesti.kz.

Помимо норвежского нападающего, дополнительные выходные получили Джанлуиджи Доннарумма, Рубен Диаш, Фелипе Андерсон и Йошко Гвардиол.

"Эти три дня помогут им восстановить силы и набраться энергии. Они вернутся полными сил", - приводит слова Марески City Xtra.

В ночь с 28 на 29 октября "Манчестер Сити" сыграет дома с "Брайтоном" в матче четвёртого раунда Кубка английской лиги. Встреча начнётся в 00:30 по казахстанскому времени.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Манчестер Сити 8 7 0 1 20-9 21
2 Арсенал 8 7 0 1 13-5 21
3 Брайтон энд Хов Альбион 8 5 1 2 23-7 16
4 Ливерпуль 8 4 3 1 11-8 15
5 Челси 8 4 1 3 17-15 13
6 Брентфорд 8 2 5 1 14-9 11
7 Лидс Юнайтед 8 2 5 1 9-6 11
8 Ньюкасл Юнайтед 8 3 2 3 12-14 11
9 Астон Вилла 8 3 2 3 9-12 11
10 Халл Сити 8 2 4 2 9-8 10
11 Эвертон 8 2 4 2 8-9 10
12 Ипсвич 8 3 1 4 12-16 10
13 Борнмут 8 2 3 3 12-13 9
14 Тоттенхэм Хотспур 8 2 3 3 8-10 9
15 Фулхэм 8 2 2 4 8-10 8
16 Манчестер Юнайтед 8 1 4 3 10-13 7
17 Кристал Пэлас 8 2 1 5 9-19 7
18 Ноттингем Форест 8 1 3 4 6-10 6
19 Ковентри Сити 8 2 0 6 6-15 6
20 Сандерленд 8 1 2 5 6-14 5

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