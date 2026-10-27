"Манчестер Сити" отпустил Холанда после поражения в АПЛ

Главный тренер "Манчестер Сити" Энцо Мареска предоставил Эрлингу Холанду и ещё нескольким футболистам три дня отдыха после поражения от "Астон Виллы" со счётом 1:2, сообщают Vesti.kz.

Помимо норвежского нападающего, дополнительные выходные получили Джанлуиджи Доннарумма, Рубен Диаш, Фелипе Андерсон и Йошко Гвардиол.

"Эти три дня помогут им восстановить силы и набраться энергии. Они вернутся полными сил", - приводит слова Марески City Xtra.

В ночь с 28 на 29 октября "Манчестер Сити" сыграет дома с "Брайтоном" в матче четвёртого раунда Кубка английской лиги. Встреча начнётся в 00:30 по казахстанскому времени.