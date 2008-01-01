"Манчестер Сити" нацелился на футболиста с ценником в 100 миллионов евро

На него претендуют и другие клубы.

Фото: ФК "Боруссия" (Дортмунд)©
Новости спорта Футбол Англия
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Сегодня 13:15

Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" рассматривает возможность усиления атаки команды с помощью форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда, сообщает Р-Спорт со ссылкой на Times.

Отмечается, что "Сити" готов вступить в борьбу за 20-летнего норвежского нападающего, если он решит покинуть "Боруссию" после нынешнего сезона.

Кроме "горожан" к Холанду проявляют интерес мадридский "Реал" и "Манчестер Юнайтед".

Холанд в текущем сезоне забил 17 голов в 14 матчах за "Боруссию".

Нападающий перешел в "Боруссию" в декабре прошлого года из австрийского "Зальцбурга" за 20 миллионов евро. Еще десять миллионов были выплачены отцу футболиста и 15 миллионов - его агенту Мино Райоле.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 100 миллионов евро.

Метки:
Футбол АПЛ Манчестер Сити Бундеслига Боруссия Дортмунд
Футбол Англия
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Сегодня 13:15
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