"Манчестер Сити" нацелился на футболиста с ценником в 100 миллионов евро

Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" рассматривает возможность усиления атаки команды с помощью форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда, сообщает Р-Спорт со ссылкой на Times.



Отмечается, что "Сити" готов вступить в борьбу за 20-летнего норвежского нападающего, если он решит покинуть "Боруссию" после нынешнего сезона.



Кроме "горожан" к Холанду проявляют интерес мадридский "Реал" и "Манчестер Юнайтед".



Холанд в текущем сезоне забил 17 голов в 14 матчах за "Боруссию".



Нападающий перешел в "Боруссию" в декабре прошлого года из австрийского "Зальцбурга" за 20 миллионов евро. Еще десять миллионов были выплачены отцу футболиста и 15 миллионов - его агенту Мино Райоле.



Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 100 миллионов евро.