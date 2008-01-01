"Манчестер Сити" нацелился на футболиста с ценником в 100 миллионов евро

Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" рассматривает возможность усиления атаки команды с помощью форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда, сообщает Р-Спорт со ссылкой на Times.
Отмечается, что "Сити" готов вступить в борьбу за 20-летнего норвежского нападающего, если он решит покинуть "Боруссию" после нынешнего сезона.
Кроме "горожан" к Холанду проявляют интерес мадридский "Реал" и "Манчестер Юнайтед".
Холанд в текущем сезоне забил 17 голов в 14 матчах за "Боруссию".
Нападающий перешел в "Боруссию" в декабре прошлого года из австрийского "Зальцбурга" за 20 миллионов евро. Еще десять миллионов были выплачены отцу футболиста и 15 миллионов - его агенту Мино Райоле.
Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 100 миллионов евро.