"Манчестер Сити" нашёл нового вратаря в команде Зидана

Английский "Манчестер Сити" рассматривает возможность приобретения голкипера французского "Ланса" Робина Риссера, передают Vesti.kz.

"Сити" готов предложить за Риссера 30 миллионов евро

По информации инсайдера Экрема Конура, английский клуб намерен предложить за 21-летнего вратаря 30 миллионов евро. Однако руководство "Ланса" оценивает своего футболиста в 40 миллионов и рассчитывает получить более высокую сумму за его трансфер.

Помимо "горожан", интерес к Риссеру проявляют "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед". Также за развитием ситуации следят итальянские "Интер" и "Ювентус".

Статистика Риссера в текущем сезоне

В нынешнем сезоне французский голкипер провёл 15 матчей во всех турнирах, пропустил 31 мяч и один раз сыграл на ноль.

Кроме того, Риссер вызывается в национальную сборную Франции. Вратарь получил приглашение на матчи Лиги наций от главного тренера команды Зинедина Зидана.