"Манчестер Сити" нашел замену легенде в "Интере"

"Манчестер Сити" начал переговоры с "Интером" относительно потенциального трансфера 29-летнего правого защитника Дензела Думфриса, в котором "горожане" видят замену для покинувшего клуб Кайла Уокера.

По информации журналиста Football Transfers Стива Кея, в контракте нидерландского футболиста указано, что до 15 июля его можно приобрести за 25 млн евро. "Манчестер Сити" считает выгодной данную сделку.

Ранее СМИ сообщали об интересе к Думфрису со стороны "Барселоны".

В минувшем сезоне Думфрис принял участие в 47 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и шестью результативными передачами.