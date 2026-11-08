"Манчестер Сити" с Хусановым потерпел сенсационное поражение в АПЛ

"Манчестер Сити" потерпел сенсационное поражение от "Ноттингем Форест" в 10-м туре футбольной английской премьер-лиги, передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Ноттингеме и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев поля.

Подопечные Оливера Гласнера добились преимущества в два мяча ещё в первом тайме усилиями Жаира Куньи и Лиама Делапа на 6-й и 18-й минутах соответственно. После перерыва Райан Шерки отыграл один мяч на 52-й минуте. Однако дубль Делапа на 74-й минуте установил окончательный счёт в матче.

Защитник сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов вышел в стартовом составе "Манчестер Сити" и отыграл до финального свистка.

"Манчестер Сити" после этой неудачи занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 21 балл. "Ноттингем Форест" располагается на 16-й строчке с девятью очками.

В следующем туре, который состоится 21 ноября, "Ноттингем Форест" сыграет на выезде с "Борнмутом", а "Манчестер Сити" примет "Фулхэм".