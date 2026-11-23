Стало известно будущее итальянского тренера Энцо Марески в футбольном клубе "Манчестер Сити", передают Vesti.kz.

По данным The Touchline, Мареска на 100 процентов сохранит свою должность до конца сезона-2026/27, какими бы плохими ни были результаты.

Ещё до начала сезона клуб договорился не пересматривать его положение до лета 2027 года.

"Манчестер Сити" хочет избежать цикла смены тренеров, который наблюдался в "Манчестер Юнайтед" и "Челси".

Клуб рассматривает терпение "Арсенала" по отношению к Микелю Артете в первые сложные сезоны как пример того, что может произойти, когда тренеру дают время на построение команды без давления со стороны руководства.

Мареска возглавил "Манчестер Сити" минувшим летом, подписав контракт до 30 июня 2029 года. На посту главного тренера он сменил Хосепа Гвардиолу. Ранее Мареска возглавлял "Челси", "Лестер" и "Парму".

Напомним, что за "Манчестер Сити" выступает защитник сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов, сыгравший 15 матчей за "горожан" в текущем сезоне и заработавший два предупреждения.