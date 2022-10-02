"Манчестер Сити" готов разорвать контракт с Холандом. Известны причины

Новости спорта Футбол Англия
Сегодня 12:42
©ФК "Манчестер Сити"

Английский "Манчестер Сити" вероятно разорвет контракт с форвардом Эрлингом Холандом, сообщает Daily Star.

Это будет сделано для того, чтобы заключить с норвежцем новое соглашение.

Холанд уже забил 11 мячей в семи матчах АПЛ, и близок к тому, чтобы побить все возможные рекорды по результативности в этом сезоне.

Зарплата 22-летнего нападающего составляет 375 тысяч фунтов в неделю. Это делает норвежца самым высокооплачиваемым игроком клуба наряду с бельгийским полузащитником Кевином Де Брейне.

Утверждается, что в весной "Ман Сити" готов предложить Холанду новый контракт с повышением зарплаты.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 8 7 0 1 20-8 21
2 Манчестер Сити 7 5 2 0 23-6 17
3 Тоттенхэм Хотспур 8 5 2 1 19-10 17
4 Брайтон энд Хов Альбион 7 4 2 1 14-8 14
5 Челси 7 4 1 2 10-10 13
6 Манчестер Юнайтед 6 4 0 2 8-8 12
7 Ньюкасл Юнайтед 8 2 5 1 12-8 11
8 Фулхэм 8 3 2 3 13-15 11
9 Ливерпуль 7 2 4 1 18-9 10
10 Брентфорд 8 2 4 2 15-12 10
11 Эвертон 8 2 4 2 7-7 10
12 Борнмут 8 2 3 3 6-19 9
13 Лидс Юнайтед 6 2 2 2 10-10 8
14 Астон Вилла 7 2 1 4 6-10 7
15 Вест Хэм Юнайтед 8 2 1 5 5-9 7
16 Саутгемптон 8 2 1 5 8-13 7
17 Кристал Пэлас 7 1 3 3 8-11 6
18 Вулверхэмптон Уондерерс 8 1 3 4 3-9 6
19 Ноттингем Форест 7 1 1 5 6-17 4
20 Лестер Сити 7 0 1 6 10-22 1

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Манчестер Сити АПЛ Холанд Эрлинг

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 12:42
Англия
"Манчестер Сити" готов разорвать контракт с Холандом. Известны причины
Вчера , 19:39
Англия
"Арсенал" выиграл дерби и сохранил лидерство в АПЛ
Вчера , 15:30
Англия
Гвардиола высказался об уходе из "Манчестер Сити"
30 сентября, 16:11
Англия
"Челси" согласовал контракт с лучшим игроком Бундеслиги
29 сентября, 23:56
Англия
"Барселона" нашла замену Бускетсу в АПЛ
29 сентября, 15:42
Англия
Криштиану Роналду обратился к психологу
29 сентября, 13:56
Англия
Лионель Месси оформил дубль и догнал Криштиану Роналду
28 сентября, 07:29
Англия
Стал известен клуб, предлагавший Роналду 250 миллионов евро за два года
27 сентября, 16:41
Англия
Роналду зимой уйдет из "МЮ". Известна реакция клуба
23 сентября, 23:25
Англия
"МЮ" встал на защиту Роналду. Подробности
© 2008 - 2022 ТОО «EML»