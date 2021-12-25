"Манчестер Сити" готов продать сразу четырех футболистов ради трансфера Холанда

"Манчестер Сити" намерен продать сразу четырех футболистов, чтобы приобрести нападающего "Боруссии" Эрлинга Холанда, сообщает Eurosport.

Кроме Феррана Торреса, трансфер которого в "Барселону" случится в ближайшее время, "Сити" хочет избавиться от защитников Педро Порро и Ко Итакуры, а также полузащитника Моргана Роджерса. Все трое в данный момент арендованы другими клубами, которые готовы выкупить игроков.

"Спортинг" готов отдать за Порро 9,5 миллиона евро, "Шальке" может заплатить за Итакуру 6 миллионов, а Роджерс перейдет в "Борнмут" за 10,6 миллиона фунтов. При этом стоимость трансфера Роджерса может вырасти до 14 миллионов, если "Борнмут" поднимется в АПЛ.

21-летний Холанд в нынешнем сезоне Бундеслиги забил 13 голов в 11 матчах. На него также претендует мадридский "Реал".