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Лондонский клуб официально уволил главного тренера

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Лондонский клуб официально уволил главного тренера Нуну Эшпириту Санту. Фото: ©Depositphotos/[email protected]

Лондонский "Вест Хэм" объявил об уходе португальского специалиста Нуну Эшпириту Санту с поста главного тренера команды, сообщают Vesti.kz.

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Лондонский "Вест Хэм" объявил об уходе португальского специалиста Нуну Эшпириту Санту с поста главного тренера команды, сообщают Vesti.kz.

"Вест Хэм" объявил об уходе Нуну

Руководство "молотобойцев" приняло решение провести изменения в тренерском штабе, рассчитывая таким образом повысить шансы команды на выполнение поставленных задач и сохранить выбранный курс развития.

В официальном заявлении клуб поблагодарил португальца и его помощников за проделанную работу.

"Вест Хэм" хотел бы поблагодарить Нуну и его тренерский штаб за их усердную работу и преданность делу. Процесс поиска нового главного тренера уже начался", — говорится в сообщении пресс-службы.

Статистика Нуну в лондонском клубе

Нуну Эшпириту Санту возглавлял "Вест Хэм" с сентября 2025 года. За это время под его руководством команда провела 53 матча, одержав 20 побед, 13 раз сыграв вничью и потерпев 20 поражений.

После 13 туров Чемпионшипа лондонский клуб располагается на восьмой строчке турнирной таблицы, имея в активе 22 очка.

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