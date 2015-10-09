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"Реал" помог "Баварии" перед матчем Лиги чемпионов: что произошло в Мадриде

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"Реал" помог "Баварии" перед матчем Лиги чемпионов: что произошло в Мадриде ©Depositphotos.com/anahtiris

Мадридский "Реал" неожиданно помог своему принципиальному сопернику по европейской арене - мюнхенской "Баварии", сообщают Vesti.kz.

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Мадридский "Реал" неожиданно помог своему принципиальному сопернику по европейской арене - мюнхенской "Баварии", сообщают Vesti.kz.

Немецкий гранд получил возможность провести предматчевую тренировку на базе "сливочных" перед встречей с мадридским "Атлетико" в Лиге чемпионов.

Видео с тренировочной площадки испанского клуба появилось в соцсетях "Баварии". Немцы поблагодарили мадридцев за гостеприимство и возможность воспользоваться их инфраструктурой.

"Привет и спасибо, "Реал" Мадрид! Особенное место для сегодняшней тренировки. Спасибо, что позволили нам быть здесь!" - говорится в публикации.

Матч четвёртого тура общего этапа Лиги чемпионов между "Атлетико" и "Баварией" состоится в ночь с 3 на 4 ноября и начнётся в 01:00 по казахстанскому времени.

После трёх туров мюнхенцы набрали пять очков и занимают 14-е место в общей таблице. "Атлетико" с четырьмя баллами располагается на 16-й позиции.

Прямая трансляция матча Лиги чемпионов "Атлетико" - "Бавария"

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Турнирная таблица "Лига чемпионов 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 ПСЖ 3 3 0 0 14-5 9
2 Астон Вилла 3 3 0 0 12-3 9
3 Ливерпуль 3 3 0 0 12-7 9
4 Реал М 3 3 0 0 10-5 9
5 Бетис 3 3 0 0 7-4 9
6 Штутгарт-1893 3 2 1 0 7-2 7
7 Арсенал 3 2 1 0 6-2 7
8 Барселона 3 2 0 1 11-6 6
9 Комо 3 2 0 1 10-5 6
10 Манчестер Сити 3 2 0 1 9-5 6
11 Брюгге 3 2 0 1 9-6 6
12 Спортинг Л 3 2 0 1 7-4 6
13 Боруссия-09 Д 3 2 0 1 5-4 6
14 Бавария 3 1 2 0 10-5 5
15 Рома 3 1 1 1 8-5 4
16 Атлетико М 3 1 1 1 4-3 4
17 Шахтер Д 3 1 1 1 4-3 4
18 ПСВ Эйндховен 3 1 1 1 2-2 4
19 Вильярреал 3 1 0 2 8-8 3
20 Манчестер Юнайтед 3 1 0 2 5-6 3
21 Интер 3 1 0 2 5-6 3
22 Наполи 3 1 0 2 5-7 3
23 ЛАСК Линц 3 1 0 2 6-9 3
24 Галатасарай 3 1 0 2 6-9 3
25 Сабах 3 1 0 2 3-6 3
26 Фейеноорд 3 1 0 2 4-8 3
27 Ланс 3 1 0 2 3-7 3
28 Буде-Глимт 3 1 0 2 4-9 3
29 АЕК Аф 3 1 0 2 3-8 3
30 РБ Лейпциг 3 1 0 2 3-8 3
31 Фенербахче 3 0 2 1 3-9 2
32 Славия П 3 0 1 2 4-7 1
33 Викинг 3 0 1 2 5-9 1
34 Порту 3 0 0 3 2-6 0
35 Лилль 3 0 0 3 4-10 0
36 Слован Бр 3 0 0 3 1-13 0

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Лига чемпионов 2026/27   •   Испания, Мадрид   •   Тур 4, мужчины
4 ноября 01:00   •   не начат
Атлетико М
Атлетико М
(Мадрид)
- : -
Бавария
Бавария
(Мюнхен)
Кто победит в основное время?
Атлетико М
Ничья
Бавария
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