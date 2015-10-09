"Реал" помог "Баварии" перед матчем Лиги чемпионов: что произошло в Мадриде

Мадридский "Реал" неожиданно помог своему принципиальному сопернику по европейской арене - мюнхенской "Баварии", сообщают Vesti.kz.
Немецкий гранд получил возможность провести предматчевую тренировку на базе "сливочных" перед встречей с мадридским "Атлетико" в Лиге чемпионов.
Видео с тренировочной площадки испанского клуба появилось в соцсетях "Баварии". Немцы поблагодарили мадридцев за гостеприимство и возможность воспользоваться их инфраструктурой.
"Привет и спасибо, "Реал" Мадрид! Особенное место для сегодняшней тренировки. Спасибо, что позволили нам быть здесь!" - говорится в публикации.
Preparing for Atlético Madrid 💪 👀 Dive into our final training session before tomorrow's Champions League away night in the Spanish capital! 🇪🇸 Watch on YouTube: https://t.co/lpNgbcUc2z https://t.co/lQLNvtQZes— FC Bayern (@FCBayernEN) November 2, 2026
Матч четвёртого тура общего этапа Лиги чемпионов между "Атлетико" и "Баварией" состоится в ночь с 3 на 4 ноября и начнётся в 01:00 по казахстанскому времени.
После трёх туров мюнхенцы набрали пять очков и занимают 14-е место в общей таблице. "Атлетико" с четырьмя баллами располагается на 16-й позиции.
Прямая трансляция матча Лиги чемпионов "Атлетико" - "Бавария"
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