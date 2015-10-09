"Ливерпулю" готовы заплатить крупную сумму за трансфер Салаха

Саудовский "Аль-Иттихад" готовит масштабное предложение по египетскому нападающему Мохамеду Салаху и может вынудить "Ливерпуль" принять непростое решение уже в ближайшее время, передают Vesti.kz.

Саудовский интерес выходит на новый уровень

Будущее 33-летнего футболиста вновь оказалось под пристальным вниманием. По информации TeamTalk, "Аль-Иттихад" намерен в ближайшие недели официально обратиться к мерсисайдцам с щедрым трансферным предложением. В Саудовской Аравии египетского нападающего рассматривают как ключевую фигуру нового проекта и главную замену французскому форварду Кариму Бензема, покинувшему клуб.

Интерес к лидеру мерсисайдцев сохраняется уже не первый месяц, однако теперь он переходит из стадии наблюдения к конкретным шагам. Источники утверждают, что сумма потенциальной сделки может оказаться настолько серьёзной, что руководство "Ливерпуля" будет вынуждено всерьёз рассмотреть вариант расставания со своим символом последних лет.

Контрактный фактор и внутренняя ситуация

Дополнительную интригу создаёт контрактная ситуация игрока: к лету у Салаха останется всего один год по действующему соглашению с "Ливерпулем". Это снижает переговорные позиции клуба и усиливает давление со стороны потенциальных покупателей.

Ранее также появлялись сообщения о напряжённых отношениях между египтянином и главным тренером Арне Слотом — в определённый момент Салах несколько матчей подряд начинал на скамейке запасных. Позже стороны сумели сгладить конфликт, однако вопросы о роли нападающего в долгосрочных планах команды так и не были окончательно сняты.

Статистика "Фараона"

В текущем сезоне Мохамед Салах провёл 24 матча во всех турнирах, отметившись шестью забитыми мячами и шестью результативными передачами. Несмотря на не самую яркую статистику по сравнению с предыдущими годами, он по-прежнему остаётся одной из ключевых фигур "Ливерпуля" и игроком с колоссальной маркетинговой ценностью.

