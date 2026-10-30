"Ливерпуль" собрался вернуть победителя Лиги чемпионов из "Реала"

Правый защитник мадридского "Реала" Трент Александер-Арнольд может вернуться в английскую премьер-лигу (АПЛ), передают Vesti.kz.

По информации журналиста SER Deportivos Пакохо Дельгадо, "Ливерпуль" рассматривает возможность подписания 28-летнего англичанина в зимнее трансферное окно и уже начал контактировать с его окружением. Для начала 20-кратный чемпион Англии планируют оформить сделку в формате аренды.

Процесс переговоров могут усложнить два фактора: высокая заработная плата защитника в Мадриде и его тесная дружба с полузащитником "Реала" Джудом Беллингемом.

Александер-Арнольд является воспитанником "Ливерпуля" и находился в системе мерсисайдского клуба с 2004 года. В составе "красных" защитник завоевал девять трофеев, в том числе дважды стал чемпионом АПЛ и один раз выиграл Лигу чемпионов.

В 2025-м Трент перебрался в мадридский "Реал", но закрепиться в новой команде пока не сумел. В текущем сезоне Ла Лиги защитник принял участие в шести матчах и отметился одной результативной передачей.

Главный тренер "Реала" Жозе Моуринью не испытывает к англичанину особого доверия, отдавая предпочтения Дензелу Дюмфрису и Федерико Вальверде на позиции правого защитника.

Контракт Александер-Арнольд со "сливочными" рассчитан до конца июня 2031 года. Его рыночная стоимость составляет 60 миллионов евро.



