"Ливерпуль" разгромил "Манчестер Юнайтед" c хет-триком Салаха

"Ливерпуль" разгромил "Манчестер Юнайтед" в матче девятого тура чемпионата Англии по футболу. Встреча, прошедшая в Манчестере, завершилась со счетом 5:0 в пользу гостей.

У победителей голы забили Наби Кейта (5-я минута), Диогу Жота (13-я) и Мохамед Салах (38-я, 45+5, 50-я). Манкунианцы остались вдесятером на 60-й минуте после удаления Поля Погба.

Салах стал первым с 2003 года игроком, сделавшим хет-трик на "Олд Траффорд" в составе гостевой команды. Тогда три мяча в ворота "Юнайтед" забил бразильский нападающий мадридского "Реала" Роналдо. Также египетский форвард "Ливерпуля" продлил голевую серию во всех турнирах до 10 матчей.

"МЮ" впервые в истории выступлений в премьер-лиге уступал с разницей в четыре мяча после первого тайма.

"Ливерпуль" набрал 21 очко и поднялся на второе место в турнирной таблице, а "Манчестер Юнайтед" (14) располагается на седьмой строчке. Лидирует лондонский "Челси" (22).

У Vesti.kz есть Telegram-канал. Это быстрый и удобный способ получать главные новости спорта прямо на телефон.

За всем самым актуальным о спорте можно следить и в Instagram. Подписывайтесь на @vestikzsport