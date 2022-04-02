"Ливерпуль" обошел "Манчестер Сити" после сенсации в АПЛ

"Ливерпуль" обыграл на своем поле "Уотфорд" и вышел на первое место в АПЛ, передает корреспондент Vesti.kz.

Голы за "красных" забили Диого Жота (22-я минута) и Фабиньо (89-я, с пенальти). Эта победа стала десятой подряд для "Ливерпуля" в АПЛ.

"Ливерпуль" возглавил чемпионскую гонку в АПЛ перед матчем "Манчестер Сити"-"Бернли" в 31-м туре, набрав 72 очка. У "горожан" 70 баллов и игра в запасе.

Добавим, что ранее "Манчестер Сити" сенсационно потерял очки и позволил "Ливерпулю" сократить отставание.