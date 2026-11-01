"Ливерпуль" готовит замену Ван Дейку. Известны два кандидата

Руководство "Ливерпуля" рассматривает варианты усиления центральной зоны обороны на фоне неопределенности относительно будущего опытного нидерландца Вирджила ван Дейка.

По информации The Daily Briefing, в список потенциальных приобретений мерсисайдцев вошли два футболиста: Нико Шлоттербек из дортмундской "Боруссии" и Мурилло, представляющий "Ноттингем Форест".

26-летний Шлоттербек продлил контракт с "Боруссией" до 2031 года, однако, по данным СМИ, в его соглашении может присутствовать пункт об отступных для определенного круга клубов.

Мурилло, в свою очередь, уже имеет опыт выступлений в английской Премьер-лиге. Бразилец перешел в "Ноттингем Форест" летом 2023 года и постепенно превратился в одного из лидеров обороны команды.

При этом, согласно последним сообщениям, интерес "Ливерпуля" не ограничивается двумя футболистами. В расширенном списке кандидатов также фигурируют Алессандро Бастони из "Интера" и Жюль Кунде из "Барселоны".





Ван Дейк выступает за "Ливерпуль" с января 2018 года, когда перешел из "Саутгемптона". За это время нидерландец стал одним из главных лидеров команды, выиграл чемпионат Англии, Лигу чемпионов, Кубок Англии и другие трофеи. Действующее соглашение 35-летнего защитника рассчитано до конца июня 2027 года. В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги ван Дейк провел восемь матчей и получил две желтые карточки.