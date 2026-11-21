"Ливерпуль" сделал первый серьёзный шаг к приобретению полузащитника "Монако" Ламина Камара, сообщают Vesti.kz.

Мерсисайдский клуб направил монегаскам официальное предложение по трансферу 22-летнего сенегальца. Об этом сообщает журналист Экрем Конур.

По информации источника, английский клуб продолжительное время следил за выступлениями Камара и в итоге решил перейти к конкретным действиям. Сообщается, что "Ливерпуль" предложил "Монако" 70 миллионов евро за футболиста, которого рассматривает в качестве главной трансферной цели.

Кроме того, мерсисайдцы уже близки к достижению договорённости с самим игроком по условиям личного контракта.

В текущем сезоне Камара провёл 14 матчей во всех турнирах, забил два мяча и записал на свой счёт одну результативную передачу.