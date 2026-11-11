"Ливерпуль" договорился о трансфере новичка за 70 миллионов евро

Английский "Ливерпуль" рассчитывает усилить полузащиту хавбеком "Монако" Ламином Камара и уже мог согласовать условия личного контракта с 22-летним футболистом сборной Сенегала, передают Vesti.kz.

Камара ранее был близок к переходу в "Челси"

По информации журналиста Daily Mail Льюиса Стила, "Ливерпуль" продвинулся в переговорах по трансферу сенегальца, который может перебраться на "Энфилд" уже в январе.

Летом Камара находился в шаге от перехода в "Челси". Лондонский клуб согласовал с "Монако" сделку стоимостью 55 миллионов евро и предложил полузащитнику шестилетний контракт. Однако трансфер сорвался в последний день летнего окна.

"Монако" повысило цену на полузащитника

Интерес "Ливерпуля" к Камара усилился на фоне кадровых проблем в центре поля. Из-за травм команде недоступны Доминик Собослаи и Райан Гравенберх, а 19-летний Трей Ньони пока не обладает достаточным опытом для стабильных выступлений на высоком уровне.

После несостоявшегося летнего перехода "Монако" увеличило трансферную стоимость сенегальца до 70 миллионов евро. По информации TEAMtalk, "Ливерпуль" готов заплатить запрашиваемую сумму.