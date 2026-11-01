Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер признался, что не отказался бы от возможности вновь возглавить английский клуб.

53-летний норвежский специалист в настоящее время находится без работы и проживает в родном городе Кристиансунн. При этом он сохраняет тёплые отношения с манкунианцами и не исключает возвращения на тренерский мостик "красных дьяволов".

"Если Майкл Каррик будет успешно работать 10 лет, а затем решит уйти, и клуб спросит меня, могу ли я возглавить команду на два месяца, я, конечно, не откажусь. Я отдал этому клубу 18–19 лет, он стал частью моей семьи. Но сейчас я об этом не думаю", — цитирует Сульшера TV2.

Напомним, Сульшер возглавлял "Манчестер Юнайтед" с 2018 по 2021 год. Под его руководством команда заняла второе место в АПЛ в сезоне-2020/21 и дошла до финала Лиги Европы.

После девяти туров нынешнего чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" располагается на 17-й строчке турнирной таблицы. Следующий матч команда проведёт 8 ноября на своём поле против "Астон Виллы".