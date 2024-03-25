Легенда "Арсенала" и "Челси" попал в Зал славы АПЛ

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©ФК "Челси"

Бывший футболист лондонских клубов "Арсенал" и "Челси" Эшли Коул введен в Зал славы английской премьер-лиги (АПЛ), сообщается на сайте турнира.

Коул стал первым игроком, пополнившим Зал славы в 2024 году.

"Для меня большая честь стать членом Зала славы Английской премьер-лиги. Это приятно и радостно - быть вознагражденным по окончании карьеры. Я играл за несколько фантастических клубов с невероятными болельщиками. Выигрывал трофеи с клубом моего детства "Арсеналом" и с "Челси", это потрясающие воспоминания, которые навсегда останутся со мной", - добавил экс-футболист.

Фото: ФК "Челси"

Коулу 43 года. Он воспитанник "Арсенала". В составе "канониров" он дважды стал чемпионом АПЛ, завоевал три Кубка страны и два Суперкубка Англии.

В качестве игрока "Челси" один раз стал чемпионом Англии, взял четыре Кубка Англии, а также выиграл Кубок лиги, Суперкубок страны, Лигу чемпионов и Лигу Европы.

Карьеру футболиста завершил в 2019 году, будучи игроком "Дерби Каунти". Коул провел 385 матчей в АПЛ, в которых забил 15 мячей и сделал 31 голевую передачу.

Зал славы английской Премьер-лиги был основан в 2021 году, он посвящен выдающимся футболистам, выступавшим в АПЛ.

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