Клуб из АПЛ впервые возглавила женщина

Английский футбольный клуб "Брентфорд" объявил о назначении Лидии Бедфорд главным тренером юношеской команды (U18).

Ассистентом Бедфорд будет Джон-Пол Питтман, перешедший на работу из клуба "Форест Грин Роверс".

Бедфорд в прошлом работала ассистенткой главного тренера "Арсенала" и главным тренером "Лестера" в Женской суперлиге Футбольной ассоциации.

Как сообщают британские СМИ, это первый случай, когда женщина стала тренером в клубе АПЛ.

"Брентфорд" занял девятое место в АПЛ сезона-2022/23. Чемпионом стал "Манчестер Сити".