Клуб АПЛ за 25 минут распродал 66 тысяч билетов на матч

"Тоттенхэм" всего за 25 минут распродал 66 тысяч билетов на матч в Южной Корее. И все эти люди соберутся ради Сон Хын Мина, защищающего цвета английского клуба, сообщает "Матч ТВ".

В этом сезоне южнокорейский футболист разорвал АПЛ и стал лучшим бомбардиром турнира вместе с Мохамедом Салахом из "Ливерпуля" (оба забили по 23 гола).

Отмечается, что 13 июля "Тоттенхэм" прибудет в Сеул на предсезонную игру против местной команды. Узнав об этом, корейцы снесли сайт с продажей билетов, раскупив их за 25 минут.

Местные журналисты уверяют, что давно не видели такого ажиотажа. Даже Месси и Роналду не смогли бы собрать столько людей.

29-летний Сон Хын Мин выступает за "Тоттенхэм" с 2015 года. В его карьере также были "Гамбург" и "Байер 04".