Руководство "Астон Виллы" намерено обратиться в суд против бывшего футболиста сборной Англии, "Ливерпуля" и ныне футбольного эксперта Джейми Каррагера. Причиной стали резкие высказывания экс-защитника в адрес бирмингемского клуба, сообщают Vesti.kz.

Владелец "Астон Виллы" Нассеф Савирис дал понять, что клуб не намерен оставлять ситуацию без внимания.

"Мы никому не позволим мешать нашему развитию в английском и европейском футболе", — заявил Савирис в комментарии Reuters.

Поводом для конфликта стали недавние слова Каррагера о возможном переходе главного тренера "Астон Виллы" Унаи Эмери в "Манчестер Юнайтед". Обсуждая эту перспективу, бывший защитник в грубой форме призвал болельщиков бирмингемцев замолчать, а также заявил, что их клуб никогда не достигнет уровня "Манчестер Юнайтед".

Позже Каррагер попытался сгладить ситуацию, объяснив, что его комментарии носили шуточный характер. Однако в "Астон Вилле", судя по всему, не оценили юмор эксперта.