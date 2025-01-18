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Англия
Вчера 23:50
 

Казахстанский агент помог узбекскому таланту перейти в "Манчестер Сити"

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Казахстанский агент помог узбекскому таланту перейти в "Манчестер Сити" ©instagram.com/rclens

Защитник французского "Ланса" и сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов перешел в "Манчестер Сити", передают Vesti.kz.

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Защитник французского "Ланса" и сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов перешел в "Манчестер Сити", передают Vesti.kz.

"Горожане" скоро об этом объявят официально.

А пока что в соцсетях Uzbekistan Legionaries появились фотографии Хусанова вместе со своим агентом Улугбеком Асанбаевым и спортивным директором "Манчестер Сити" Чики Бегиристайном. В кадр также попал главный тренер команды Хосеп Гвардиола. И как видно, Хусанов взял себе 45-й игровой номер.

Ранее сообщалось, что Хусанов заключит соглашение с английским клубом до 2029 года с опцией возможного продления еще на один сезон, а сумма сделки составит 40 миллионов евро плюс дополнительные бонусы.

Появились новости по переходу узбекского таланта в "Манчестер Сити"

20-летний Хусанов - воспитанник узбекского клуба "Бунедкор". В 2022-м оказался в белорусской команде "Энергетик-БГУ", откуда в следующем году перешел в "Ланс" за 100 тысяч евро.

В нынешнем сезоне французской Лиги 1 он провел 13 матчей, результативными действиями не отметился.

Что касается Асанбаева, то он прекрасно знаком нашим фанатам по выступлениям за "Иртыш", "Ордабасы", "Актобе", "Кайрат", "Женис" и сборную Казахстана.

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Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 21 15 5 1 50-20 50
2 Арсенал 22 12 8 2 43-21 44
3 Ноттингем Форест 21 12 5 4 30-20 41
4 Ньюкасл Юнайтед 22 11 5 6 38-26 38
5 Челси 21 10 7 4 41-26 37
6 Борнмут 22 10 7 5 36-26 37
7 Астон Вилла 22 10 6 6 33-34 36
8 Манчестер Сити 21 10 5 6 38-29 35
9 Фулхэм 22 8 9 5 34-30 33
10 Брайтон энд Хов Альбион 21 7 10 4 32-29 31
11 Брентфорд 22 8 4 10 40-39 28
12 Кристал Пэлас 22 6 9 7 25-28 27
13 Манчестер Юнайтед 21 7 5 9 26-29 26
14 Вест Хэм Юнайтед 22 7 5 10 27-43 26
15 Тоттенхэм Хотспур 21 7 3 11 43-32 24
16 Эвертон 20 3 8 9 15-26 17
17 Вулверхэмптон Уондерерс 21 4 4 13 31-48 16
18 Ипсвич 21 3 7 11 20-37 16
19 Лестер Сити 22 3 5 14 23-48 14
20 Саутгемптон 21 1 3 17 13-47 6

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