Капитан МЮ дважды отказал клубу и оказался на грани ухода

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш отклонил второе предложение клуба о продлении контракта, передают Vesti.kz.

Как сообщает Fichajes.net со ссылкой на The Athletic, 32-летний португалец считает предложенные условия недостаточными.

Действующее соглашение футболиста рассчитано до июня 2027 года. Если стороны не договорятся, с января он сможет вести переговоры с другими клубами.

Фернандеш не устроили условия контракта

Основные разногласия касаются зарплаты и продолжительности нового соглашения, из-за чего Фернандеш вновь ответил отказом.

При этом переговоры не прекращены, и стороны планируют продолжить их в ближайшие недели. Руководство "Манчестер Юнайтед" считает сохранение капитана одним из приоритетов.

Почеттино может повлиять на ситуацию

Ожидается, что новым главным тренером "Манчестер Юнайтед" станет Маурисио Почеттино, который должен сменить уволенного Майкла Кэррика.

Почеттино пытался пригласить Фернандеша в "Тоттенхэм" в 2019 году, однако "Спортинг" заблокировал этот переход. Теперь они могут впервые поработать вместе в "Манчестер Юнайтед".

МЮ может продлить контракт в одностороннем порядке

С 1 января Фернандеш сможет изучать другие варианты продолжения карьеры. При этом у "Манчестер Юнайтед" есть опция одностороннего продления соглашения до июня 2028 года. Также интерес к португальцу ранее проявлял "Аль-Хиляль", пытавшийся подписать его в 2025 году.

Статистика португальца

Фернандеш в текущем сезоне провёл 14 матчей во всех турнирах, забив шесть голов и сделав три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 35 миллионов евро.