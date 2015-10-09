Жозе Моуринью согласен вернуться в "Челси" и выдвинул условие

Главный тренер лиссабонской "Бенфики" Жозе Моуринью выразил готовность вернуться в лондонский "Челси", сообщают Vesti.kz.

По информации Indykaila News, португальский специалист готов возглавить "синих", если лондонский клуб сделает ему соответствующее предложение.

Моуринью считает "Челси" своей настоящей любовью и хочет вновь стать главным тренером "синих".

Однако "Челси" может не ответить взаимностью Жозе. В самом клубе хотят более современного тренера.

1 января "Челси" объявил об отставке главного тренера итальянца Энцо Марески, контракт с которым был рассчитан до 2029 года. "Синие" (30 очков) занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

Моуринью тренировал "Челси" с 2004 по 2007 и с 2013 по 2015 год. Под его руководством "синие" трижды стали чемпионами Англии, завоевали Кубок Англии, три Кубка английской лиги и Суперкубок Англии. В конце августа Моуринью был уволен из турецкого "Фенербахче", после чего в сентябре возглавил "Бенфику".

