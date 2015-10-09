Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Англия
Сегодня 22:00
 

Жозе Моуринью согласен вернуться в "Челси" и выдвинул условие

  Комментарии

Поделиться
Жозе Моуринью согласен вернуться в "Челси" и выдвинул условие Жозе Моуринью. Фото: ©depositphotos.com/newsimages.co.uk

Главный тренер лиссабонской "Бенфики" Жозе Моуринью выразил готовность вернуться в лондонский "Челси", сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Главный тренер лиссабонской "Бенфики" Жозе Моуринью выразил готовность вернуться в лондонский "Челси", сообщают Vesti.kz.

По информации Indykaila News, португальский специалист готов возглавить "синих", если лондонский клуб сделает ему соответствующее предложение.

Моуринью считает "Челси" своей настоящей любовью и хочет вновь стать главным тренером "синих".

Однако "Челси" может не ответить взаимностью Жозе. В самом клубе хотят более современного тренера.

1 января "Челси" объявил об отставке главного тренера итальянца Энцо Марески, контракт с которым был рассчитан до 2029 года. "Синие" (30 очков) занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

Моуринью тренировал "Челси" с 2004 по 2007 и с 2013 по 2015 год. Под его руководством "синие" трижды стали чемпионами Англии, завоевали Кубок Англии, три Кубка английской лиги и Суперкубок Англии. В конце августа Моуринью был уволен из турецкого "Фенербахче", после чего в сентябре возглавил "Бенфику".

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 19 14 3 2 37-12 45
2 Манчестер Сити 18 13 1 4 43-17 40
3 Астон Вилла 19 12 3 4 30-23 39
4 Ливерпуль 18 10 2 6 30-26 32
5 Челси 19 8 6 5 32-21 30
6 Манчестер Юнайтед 19 8 6 5 33-29 30
7 Сандерленд 18 7 7 4 20-18 28
8 Эвертон 19 8 4 7 20-20 28
9 Брентфорд 18 8 2 8 28-26 26
10 Ньюкасл Юнайтед 19 7 5 7 26-24 26
11 Кристал Пэлас 18 7 5 6 21-20 26
12 Фулхэм 18 8 2 8 25-26 26
13 Тоттенхэм Хотспур 18 7 4 7 27-23 25
14 Брайтон энд Хов Альбион 19 6 7 6 28-27 25
15 Борнмут 19 5 8 6 29-35 23
16 Лидс Юнайтед 18 5 5 8 25-32 20
17 Ноттингем Форест 19 5 3 11 18-30 18
18 Вест Хэм Юнайтед 19 3 5 11 21-38 14
19 Бернли 19 3 3 13 20-37 12
20 Вулверхэмптон Уондерерс 19 0 3 16 11-40 3

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Бирмингем   •   Регулярный чемпионат, мужчины
3 января 17:30   •   не начат
Астон Вилла
Астон Вилла
(Бирмингем)
- : -
Ноттингем Форест
Ноттингем Форест
(Ноттингем)
Кто победит в основное время?
Астон Вилла
Ничья
Ноттингем Форест
Проголосовало 0 человек

Реклама

Живи спортом!