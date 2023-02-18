Инвесторы из Катара предложили за "Манчестер Юнайтед" гигантскую сумму. Глейзеры хотят больше

Новости спорта Футбол Англия
Вчера 11:32
©instagram.com/manchesterunited

Глава одного из крупнейших банков Катара Qatar Islamic Bank Шейх Джассим бен Хамад Аль Тани готов приобрести "Манчестер Юнайтед" за 4,5 миллиарда евро. Об этом сообщает журналист Лоик Танзи в Twitter.

Отмечается, что при этом никаких кредитов на сделку по выкупу клуба в полном объеме консорциум из Катара брать не будет. В то же время новые владельцы обещают большие инвестиции в команду относительно трансферов, стадиона, тренировочного центра и так далее.

Между тем семейство Глейзеров, которое владеет "МЮ" с 2005 года, хочет получить около 5,7 миллиарда.

Ранее стало известно, что покупка "МЮ" может стать рекордной в истории спорта. Текущий рекорд - 4,5 миллиарда долларов - были выплачены за покупку команды NFL "Денвер Бронкос".

В текущем сезоне английской премьер-лиги (АПЛ) "МЮ" идет на третьем месте, набрав 46 очков в 23 играх.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 23 17 3 3 51-23 54
2 Манчестер Сити 24 16 4 4 60-24 52
3 Манчестер Юнайтед 23 14 4 5 38-28 46
4 Ньюкасл Юнайтед 22 10 11 1 35-13 41
5 Тоттенхэм Хотспур 23 12 3 8 42-35 39
6 Фулхэм 24 11 5 8 35-30 38
7 Брайтон энд Хов Альбион 22 10 5 7 39-29 35
8 Брентфорд 23 8 11 4 37-30 35
9 Ливерпуль 21 9 5 7 36-28 32
10 Челси 23 8 7 8 23-23 31
11 Астон Вилла 23 8 4 11 28-38 28
12 Кристал Пэлас 23 6 8 9 21-31 26
13 Ноттингем Форест 23 6 7 10 18-38 25
14 Лестер Сити 22 7 3 12 36-38 24
15 Вулверхэмптон Уондерерс 23 6 5 12 17-32 23
16 Эвертон 23 5 6 12 17-30 21
17 Борнмут 23 5 6 12 21-44 21
18 Вест Хэм Юнайтед 22 5 5 12 19-27 20
19 Лидс Юнайтед 23 4 7 12 28-39 19
20 Саутгемптон 23 5 3 15 19-40 18

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Метки:
АПЛ Манчестер Юнайтед Катар

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