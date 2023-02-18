Глава одного из крупнейших банков Катара Qatar Islamic Bank Шейх Джассим бен Хамад Аль Тани готов приобрести "Манчестер Юнайтед" за 4,5 миллиарда евро. Об этом сообщает журналист Лоик Танзи в Twitter.

Отмечается, что при этом никаких кредитов на сделку по выкупу клуба в полном объеме консорциум из Катара брать не будет. В то же время новые владельцы обещают большие инвестиции в команду относительно трансферов, стадиона, тренировочного центра и так далее.

Между тем семейство Глейзеров, которое владеет "МЮ" с 2005 года, хочет получить около 5,7 миллиарда.

Ранее стало известно, что покупка "МЮ" может стать рекордной в истории спорта. Текущий рекорд - 4,5 миллиарда долларов - были выплачены за покупку команды NFL "Денвер Бронкос".

В текущем сезоне английской премьер-лиги (АПЛ) "МЮ" идет на третьем месте, набрав 46 очков в 23 играх.