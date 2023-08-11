Игрок за 75 миллионов евро отказал "Ливерпулю" ради "Челси"

21-летний полузащитник "Брайтона" Мойсес Кайседо продолжит карьеру в "Челси", передают Vesti.kz.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, Кайседо отказал "Ливерпулю" и хочет присоединиться к "Челси". Дело в том, что игрок решил сдержать слово, поскольку обещал принять предложение только от "аристократов", с которыми еще в мае согласовал личные условия контракта. Теперь лондонскому клубу необходимо снова обратиться к "Брайтону" по его трансферу.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 75 миллионов евро.

Ранее Фабрицио Романо сообщал, что "Ливерпуль" был готов выложить за футболиста 110 миллионов фунтов стерлингов (139,5 миллиона долларов).

В клубной карьере Кайседо также были бельгийский "Беерсхот" и эквадорский "Индепендьенте дель Валье". В сборную Эквадора вызывается с 2020 года.