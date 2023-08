"Ливерпуль" обошел "Челси" в борьбе за 21-летнего футболиста. Он заплатит рекордную сумму

"Ливерпуль" близок к покупке у "Брайтон энд Хоув Альбион" 21-летнего полузащитника Мойсеса Кайседо, передают Vesti.kz.

Как сообщает в своем твиттере известный инсайдер Фабрицио Романо, футболист будет продан "красным" за 110 миллионов фунтов стерлингов (139,5 миллиона долларов), что является рекордом для английского футбола.

Эквадорец станет игроком "Ливерпуля" уже в пятницу после медобследования. Отметим, что также борьбу за футболиста вел "Челси".

BREAKING: Liverpool submitted their official bid for Moisés Caicedo tonight and Brighton are set to accept! 🚨🔴#LFC bid, set to break English transfer record — up to £110m total fee.



Moisés Caicedo will become Liverpool player on Friday, if all goes to plan. pic.twitter.com/cjZV2te10g