Защитник "Манчестер Сити" и сборной Узбекистана по футболу Абдукодир Хусанов узнал оценку за матч с "Фулхэмом" в 11-м туре английской премьер-лиги, передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Манчестере и завершилась со счётом 1:1. На гол Родриго Муниза на 16-й минуте хозяева поля ответили точным ударом Эллиота Андерсон на 57-й.

Хусанов вышел в стартовом составе и отыграл до финального свистка, получив 6,7 от статистического портала Sofascore. Самые высокие оценки среди защитников "горожан", появившихся на поле с первых минут, заработали Рубен Диаш и Марк Гехи - по 6,9, а самая низкая оказалась у Нико О`Райли - 6,5.

Самый высокий рейтинг среди всех игроков "Манчестер Сити" был выставлен Андерсону - 8,4, а самый низкий - Эрлингу Холанду - 6,3.

"Манчестер Сити" с 22 очками занимает третье место в таблице АПЛ, а "Фулхэм" располагается на 15-й строчке с 11 очками.

В следующем туре "Фулхэм" примет "Борнмут", а "Манчестер Сити" отправится в гости к "Арсеналу". Оба матча пройдут 29 ноября.