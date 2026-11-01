Защитник "Манчестер Сити" и сборной Узбекистана по футболу Абдукодир Хусанов узнал свою оценку за матч девятого тура английской премьер-лиги с "Брайтоном", передают Vesti.kz.

Матч прошёл на стадионе "Этихад" в Манчестере и завершился сенсационной победой гостей, в составе которых решающий гол на 11-й минуте забил Ясин Айяри.

Хусанов вышел в стартовом составе и отыграл всю встречу до финального свистка. За свою игру он получил оценку 7,0 от статистического портала Sofascore. Это самый высокий балл среди защитников, вышедших на поле с первых минут, но не самый высокий среди всех игроков "Манчестер Сити". Самый лучший рейтинг оказался у Жереми Доку - 9,1, а самый низкий - у вышедшего на замену Аллана (6,3).

Для Хусанова это была 12-я игра за "горожан" в нынешнем сезоне во всех клубных турнирах.

"Манчестер Сити", имея в активе 21 балл, всё ещё лидирует в турнирной таблице, тогда как "Брайтон" занимает третье место с 19 очками.

В следующем туре "Манчестер Сити" сыграет на выезде против "Ноттингем Форест" (7 ноября), а "Брайтон" примет "Брентфорд" (8 ноября).