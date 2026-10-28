"Худший матч за "Бёрнли": в Англии раскритиковали Дастана Сатпаева

Британское издание Burnley Express оценило игру казахстанского нападающего "Бёрнли" Дастана Сатпаева в матче Чемпионшипа против "Линкольн Сити", передают Vesti.kz.

"Бёрнли" уступил на выезде со счётом 1:4. В той встрече Сатпаев вышел в стартовом составе и был заменён на 59-й минуте. За эту игру казахстанец получил от издания четыре балла из десяти.

"За исключением участия в хитроумном розыгрыше короткого углового, я практически не помню его действий. Его худшее выступление за "Бёрнли" на данный момент", – пишет издание.

При этом автор раскритиковал решение главного тренера "Бёрнли" Ники Хайена заменить Сатпаева защитником Оливером Сонне, отметив, что такая перестановка не имела смысла.

Напомним, Сатпаев выступает за "Бёрнли" на правах аренды из лондонского "Челси". Соглашение рассчитано на сезон-2026/2027. Следующий матч Чемпионшипа команда казахстанца проведет 31 октября дома против "Портсмута".

В текущем сезоне Сатпаев провёл за "Бёрнли" семь матчей во всех турнирах, но результативными действиями не отметился.

После поражения от "Линкольна" Ники Хайен был отправлен в отставку. За 12 матчей под его руководством "Бёрнли" одержал лишь одну победу и пять раз сыграл вничью. В Кубке Английской лиги команда выиграла в первом раунде, однако уже во втором выбыла из турнира, уступив в серии пенальти.

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