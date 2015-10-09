"Хотите меня уволить?!" Гвардиола высказался о своём будущем в "Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити", испанский специалист Хосеп Гвардиола в разговоре с журналистами прокомментировал слухи о возможном уходе из английского гранда, передают Vesti.kz.

Гвардиола ответил на вопрос о своём будущем:

"Вы хотите меня уволить?! Нет? Отлично. У меня такая высокая зарплата. Так что у меня ещё год по контракту. Как я могу дать комментарий по поводу мнения, о котором я ничего не знаю — это просто слух. Так что извините, я не собираюсь на это отвечать", — цитирует слова Гвардиолы инсайдер Фабрицио Романо.

Контракт и перспективы

Гвардиола работает в "Манчестер Сити" с июля 2016 года, его контракт рассчитан до лета 2027-го. Руководство клуба рассматривает продление соглашения с испанцем как приоритет, но одновременно прорабатывает альтернативные варианты на случай его ухода.

Достижения "Сити" под руководством Гвардиолы

За девять сезонов Гвардиола превратил "Сити" в одну из доминирующих сил английского и европейского футбола. Команда выиграла шесть титулов Премьер-лиги, два Кубка Англии, четыре Кубка английской лиги, Лигу чемпионов, Клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА. Дважды подряд "горожане" становились чемпионами Англии, что стало одним из самых ярких достижений в истории клуба.

Гвардиола разочаровался талантом "Сити" и указал ему на дверь

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!