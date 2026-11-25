Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд всерьёз рассматривает уход из клуба летом 2027 года, передают Vesti.kz.

По информации El Nacional, команда переживает игровой спад (одна победа в пяти последних матчах и ничья с "Наполи" 2:2 в Лиге чемпионов, где норвежец снова не забил) и ждёт санкций за финансовые нарушения. На этом фоне "Барселона" выглядит для форварда одним из самых привлекательных вариантов.

Холанд рассматривает уход из "Сити" в 2027 году

Независимая комиссия премьер-лиги признала "Сити" виновным в многочисленных финансовых нарушениях, но наказание ещё не вынесено. Клубу грозит снятие очков, способное поставить под угрозу сохранение прописки в элите.

Контракт 26-летнего Холанда с "горожанами" действует до 2034 года, но суровые санкции могут изменить его планы, так как форварду нужен проект для борьбы за Лигу чемпионов и главные трофеи.

"Барселона" выглядит идеальным вариантом

Каталонцы давно изучают трансфер норвежца, чтобы создать связку в атаке с Ламином Ямалем под руководством главного тренера Ханси Флика.

Переход возможен летом 2027 года в случае жёстких санкций против "Сити", хотя "Барселоне" предстоит сложная в финансовом плане сделка и переговоры с англичанами. Публичного запроса о трансфере от Холанда пока не было - всё решит вердикт по делу "Сити".

Холанд защищает цвета "Манчестер Сити" с 2022 года, когда перешёл из дортмундской "Боруссии" за 60 миллионов евро. В текущем сезоне он провёл 16 матчей во всех клубных турнирах и забил 14 голов.